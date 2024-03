Ônibus pega fogo após pane elétrica em Rio Branco; veja o vídeo

Um ônibus que trafegava pela rua Rio de Janeiro, com destino ao bairro Calafate, na noite desta segunda-feira (25) foi tomado por chamas, gerando pânico entre os passageiros e os pedestres.

Segundo relatos do motorista do coletivo, um curto-circuito teria sido o causador do incêndio. Uma pane elétrica surpreendeu a todos, fazendo com que o veículo emitisse fumaça da região do motor. Rapidamente, o condutor abriu as portas e orientou os passageiros a desembarcarem. Em poucos instantes, as chamas se propagaram pela cabine do ônibus.

Os agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar danos maiores. Apesar do susto, nenhum passageiro ficou ferido no incidente.