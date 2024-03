Programa de TV “Pequenos Negócios & Grandes Empresas” mostra trabalho de artesão acreano

Um dos destaques deste domingo (31) no programa semanal “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, transmitido pela Rede Globo de Televisão, foi o trabalho do artesão acreano Kleder Eko. Conhecido nacional e internacionalmente pela qualidade de seu trabalho, ele produz semijoias como pulseiras, brincos, colares, anéis e outros objetos de rara beleza utilizando basicamente a madeira como matéria prima.

O programa de TV patrocinado pelo Sebrae enfatizou a criatividade do artista e a beleza de suas peças. Kleder Eko, acreano de Rio Branco, já expôs suas peças em vários países e em exposições no território nacional, sendo sempre muito elogiado.

Uma das detentoras de peças do artista, a advogada Marta Cruz, disse ter as ganho de presente de seu irmão, Mário Sérgio Nery, e que são seu orgulho. Sobre a aparição do artista acreano em programa de TV de rede nacional, Marta Cruz disse: ” Você merece por sua dedicação em acrescentar valor em nossas riquezas”, relatou.