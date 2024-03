Ribeirinhos salvam bombeiros e policiais após naufrágio no rio Juruá; VEJA VÍDEO

Um barco com três bombeiros e dois policiais militares naugrafou nas redondezas da comunidade ribeirinha Simpatia. Porém, todos foram resgatados e saíram sem ferimentos graves, graças ao uso de colete e ao resgate feito pelos moradores. O vídeo compartilhado neste sábado (02), registra o resgate.

VEJA TAMBÉM: VÍDEO: moradora pede que condutores de jet ski e lanchas não passem pela Base durante enchente

O grupo de Cruzeiro do Sul partiu de Marechal Thaumaturgo em direção à sua casa. Durante a viagem rio abaixo, o barco colidiu com um obstáculo submerso, resultando em um naufrágio. Felizmente, todos estavam usando coletes salva-vidas e saíram do incidente sem ferimentos.

Moradores locais às margens do Rio Juruá rapidamente se uniram para resgatar os homens e a embarcação. Relatos indicam que os policiais perderam armamentos e outros pertences durante o incidente.

VEJA O VÍDEO: