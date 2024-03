Rio Branco está entre as dez capitais com mais mulheres à frente de secretarias, diz pesquisa

Um levantamento feito pela Folha de São Paulo, acerca da representatividade feminina em cargos do alto escalão nas gestões municipais por todo o país foi divulgado recentemente, e os dados apontam que os homens seguem sendo a maioria.

Na capital do estado, Rio Branco, 33,3% destes cargos de liderança tem ocupação feminina, e mesmo com essa disparidade, o município fica empatado com Porto Velho (RO), em 9º lugar, dentre as que têm maior representatividade feminina nas secretarias municipais.

As capitais com os piores índices são Maceió (AL), Manaus (AM) e Teresina (PI), com 13,6%, 13,3% e 5,9% respectivamente. Além das três citadas, outras três capitais apresentam índices com mais de 80% de predominância masculina a frente das secretarias, sendo elas Goiânia (GO, 17,7%), Porto Alegre (RS, 16,7%) e Aracaju (SE, 14,3%).

As que tiveram os melhores números neste quesito são Natal (RN), sendo a única com maioria feminina em todo o país, Boa Vista (RR) e Florianópolis (SC), com 55,6%, 44,5% e 42,1%, respectivamente.

Confira os dados da pesquisa na íntegra: