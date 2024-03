Terceira sobrevivente de queda de avião no Acre é transferida para hospital em Manaus

“Os médicos acharam que o mais viável é tratar a condição dela como um todo e o lugar mais indicado é Manaus”, disse a prima de Sueanne Camelo, Rhenata Chaves, ao g1. Camelo, que é comerciante, é uma das sobreviventes da queda de avião que ocorreu no município de Manoel Urbano, na última segunda-feira (18) foi transferida para Manaus.

A mulher foi transferida para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), na capital do estado do Amazonas. Ela não foi a primeira a ser levada para o estado vizinho, o piloto da aeronave, Valdir Roney de Souza Mendes, e a biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, foram levados ainda na sexta-feira (22).

Os planos iniciais eram de realizar a transferência de outro dos sobreviventes, Mateus Fonte, já que, de acordo com a mãe, o jovem de 26 anos teria tido um agravamento no quadro, e que já foi transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Outro paciente que segue internado é Bruno Fernando dos Santos. Ambos estão na capital do estado do Acre, Rio Branco.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, agradeceu ao suporte dado pelo estado do Amazonas, durante as transferências que vêm sendo realizadas, relativas a este caso.

“Ofereço aqui o agradecimento a todos que participaram dessa regulação, dessa logística e dessa transferência, assim como o governo de Manaus que irá receber os nossos três pacientes e que irá garantir dessa forma o melhor tratamento para todos eles”, disse ele.

O avião, de modelo Cessna Skylane 182, que funcionava como táxi aéreo estava sobrecarregado, transportando seis passageiros e o piloto, mesmo tendo uma capacidade para apenas quatro pessoas, além disso, não teria autorização para realizar o serviço.