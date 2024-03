TJAC disponibiliza gabarito preliminar do concurso público do último domingo; confira

O Instituto Verbena, banca responsável pelo último concurso público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), disponibilizou nesta terça-feira (26), o gabarito preliminar da prova objetiva do certame.

A primeira etapa do concurso ocorreu no último domingo, dia 24, sendo realizado em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para os cargos de nível médio, houve a abstenção de 22% das candidatas e candidatos inscritos, já para o cargo de nível superior foi de 15,33%.

O gabarito final será divulgado na próxima sexta-feira, dia 5. O resultado preliminar será publicado no dia 8 de abril. Na mesma data também será divulgado o boletim de desempenho, o cartão-resposta da prova objetiva e publicação das respostas esperadas preliminares da prova discursiva.

ACESSE O GABARITO CLICANDO AQUI.

Cancelamento de provas

Após cancelamento da prova para o cargo de analista judiciário, na área judicial, a banca organizadora do certame, Instituto Verbena, divulgou uma nota esclarecendo a cerca do prazo para reaplicação do exame.

O cancelamento da prova aconteceu após os candidatos constatarem que os cadernos de questões estavam incompletos. Em alguns estaria faltando questões objetivas, e em outros, a parte discursiva. A questão gerou revolta entre os candidatos.

SAIBA MAIS: Concurso do TJAC: prova é cancelada e alunos denunciam desorganização do certame

Em nota, a banca organizadora explicou que em razão de problemas operacionais, a aplicação foi cancelada e no prazo de até 25 dias, a contar da data de suspensão, a prova será reaplicada. Confira a nota:

Tendo em vista problemas operacionais por parte do Instituto Verbena/UFG envolvendo a realização da prova do Concurso Público para servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente no que diz respeito à questão discursiva para o(s) cargo(s) de Analista Judiciário – Área Judicial/Área Judiciária, foi deliberado pela Comissão do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e o Instituto Verbena/UFG pelo cancelamento da aplicação da prova específica para esse cargo e a reaplicação da prova no prazo máximo de 25 dias, a contar desta data.

Mais informações sobre a nova data de aplicação e demais questões pertinentes ao assunto serão divulgadas no site do concurso.

O Instituto Verbena/UFG reitera seu compromisso com a lisura de seus processos e mais uma vez lamenta tais intercorrências.