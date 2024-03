Concurso do TJAC: prova é cancelada e alunos denunciam desorganização do certame

Milhares de candidatos que se prepararam para o concurso de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) passaram por uma frustração neste domingo (24) quando a prova marcada para a tarde teve que ser cancelada. O motivo, segundo relatos de um dos concorrentes, houve um erro nos cadernos de prova entregues pela banca examinadora, Instituto Verbena.

Segundo as informações repassadas pelo estudantes ao ContilNet, os cadernos de prova para o cargo de nível superior na área judiciária estavam incompletos. Alguns estariam sem as questões objetivas e outras a discursiva.

Segundo os candidatos, os fiscais de sala afirmaram durante a prova que a banca Instituto Verbena deve emitir um comunicado nas próximas horas devido ao ocorrido. A prova deve ser remarcada em breve.

O TJAC se manifestou sobre o assunto:

Nota de Esclarecimento

A Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), tendo em vista os problemas ocorridos na aplicação da prova do concurso de servidores deste tribunal, realizada pelo Instituto Verbena, esclarece:

O problema decorreu especificamente na questão discursiva para o cargo de Analista Judiciário – área judicial/judiciária.

A Comissão Gestora do Concurso deliberou o cancelamento da aplicação da prova especifica para este cargo.

A decisão pela anulação foi tomada com base nos princípios da transparência, igualdade e lisura, que norteiam a atuação do TJAC.

Lamentamos o ocorrido e informamos que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas no sentido de reaplicar a prova com a maior brevidade possível.

Isabelle Sacramento

Presidente da Comissão Gestora do Concurso