Última semana de março terá chuvas intensas e subida repentina de rios do Acre; veja a previsão

A última semana do mês de março no estado do Acre será de chuvas intensas, que podem ser diárias. É o que diz a previsão publicada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”.

De acordo com a previsão, as chuvas podem ser acompanhadas de raios e ventanias, com atenção para a quinta-feira (28).

“As chuvas deverão ocorrer todos os dias, porém, entre quinta-feira e domingo, o acumulado, em 24 horas, poderá passar de 150mm em alguns pontos do Acre, de Rondônia, do sul do Amazonas e do norte da Bolívia”, diz o pesquisador.

Além disso, Friale alerta para a alta probabilidade de transtornos à população, com inundação de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés e deslizamentos de terra. O pesquisador adverte, também, para uma elevação repentina no nível dos principais rios do estado.

As temperaturas mínimas oscilam entre 21°C e 24°C, enquanto as máximas, ficam entre 29 e 33ºC em todo o estado.