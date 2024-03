Vídeo: homem chuta cara da ex, caída no chão, após vê-la de aliança

Alexandre Aparecido Cleis, de 39 anos, agrediu com socos e chutes, inclusive no rosto de sua ex-companheira, 34, quando descobriu que ela havia ganhado uma aliança, em um novo relacionamento que havia começado.

A violência, registrada por uma câmera de monitoramento (assista abaixo), ocorreu na casa da vítima, no início da manhã dessa quarta-feira (27/3), onde ela também mantém um salão de beleza, em Cotia, Grande São Paulo.

Em seu depoimento à Polícia Civil, ao qual o Metrópoles teve acesso, a mulher afirmou estar separada de Alexandre desde 2021. Apesar disso, ele morou na casa da ex até 26 de fevereiro deste ano, quando alugou outro imóvel e se mudou.

Logo após a mudança dele, a vítima começou a namorar outro rapaz. Alexandre ficou sabendo e, ainda segundo a mulher, chegou a desejar “felicidade” ao novo casal.

Porém, quando Alexandre viu uma aliança de compromisso no dedo da ex, “tudo mudou”, ainda segundo a vítima. Ela acrescentou que, a partir desse momento, ele “tornou-se uma pessoa violenta”.

Por volta das 7h30 dessa quarta-feira, Alexandre saiu do trabalho e foi até a casa da ex e pediu para entrar, alegando que gostaria de conversar.

Arrombamento e agressão

A vítima não abriu a porta, que foi arrombada por Alexandre. Assim que ele entrou na casa, segue o depoimento, começou a agredir a mulher com socos e chutes. No registro feito pela câmera, ele chuta o rosto da vítima — quando ela cai no chão de uma área externa da casa — e a arrasta para dentro do imóvel.

Dentro da residência, segundo a vítima, ela pediu para que o ex fosse buscar água. Quando Alexandre foi para a cozinha, a mulher conseguiu fugir, usando para isso o salão de beleza que funciona na casa dela.

Alexandre, ainda de acordo com a vítima, roubou o celular e o carro dela, que estavam na residência. A mulher já solicitou uma medida protetiva contra o ex, que não havia sido preso até a publicação desta reportagem.

Ele, em um primeiro momento, é apontado pela polícia como autor de violência doméstica.