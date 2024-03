Zé Felipe diz sentir vergonha de rap feito para defender Virginia

Em entrevista ao podcast PodPah, Zé Felipe disse que se arrependeu da música momentos depois de publicá-la nas redes sociais. Quando a cabeça esfriou, ele correu para apagar a canção e hoje finge que isso nunca aconteceu.

“Eu apaguei. Eu fui, tomei um banho, sabe… Aí eu estava me secando e comecei a escutar [a música], e aí o sangue já tinha baixado… Aí [pensei]: ‘Puta que pariu, que desgraça que eu fiz, mano’. Aí eu fui e apaguei, fingi que nem fiz”, relatou ele.

Ainda segundo ele, a ideia de fazer um rap como resposta ao jornalista partiu de um outra pessoa, cuja identidade não foi revelada. “Foi um cara lá que mandou eu fazer. Tenho ódio desse cara até hoje. Que mané rap para Evaristo… eu tinha que ter mandando logo tomar no cu, igual eu sempre faço”, completou.

Relembre o rap feito por Zé Felipe

Zé Felipe surpreendeu e lançou um rap em resposta a Evaristo Costa após a polêmica iniciada com um comentário do jornalista sobre o lado mãe de Virginia Fonseca.

Na canção, o cantor defende a esposa e as filhas e refere-se ao ex-apresentador do Jornal Hoje como “otário” e “cuzão”.

“Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virginia. Ela sempre no corre, trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer, respeita uma mãe, a minha mulher. Atrás da tela tu não sabe, irmão, que o comentário escroto parte um coração. Tu tem 46 e 20 de profissão, não é mais um menino, devia ter noção”, diz a letra.