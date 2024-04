Após jantar com Gladson e Alysson em Brasília, Socorro Neri dispara: “Selamos a paz”

Na noite desta quinta-feira (18), a deputada federal Socorro Neri teve um jantar com o governador Gladson Cameli e os secretários Alysson Bestene e Aberson Carvalho, em Brasília.

Ao ContilNet, a deputada disse que a reunião serviu para selar a paz com Gladson.

“A conversa com o governador Gladson, Alysson e Aberson foi excelente. Selamos a paz e alinhamos que continuaremos a construir juntos”, disse.

A reunião surge dias após Socorro ter entregado o cargo de presidente da Executiva Municipal do Progressistas, o que aumentou as especulações deusa possível briga com Gladson, atual presidente estadual do partido.

Na época, em nota nota, Socorro afirmou que encerrou um ciclo no Progressistas, mas seguiria à disposição como filiada.

“Tenho certeza de que rapidamente a Executiva será recomposta e seguirá sua trajetória orgânica. Agradeço a todos os membros e colegas pelo apoio e pela confiança depositada em mim durante meu tempo como presidente”, afirmou.

“Estou certa de que o Progressistas continuará a crescer e a servir à sociedade rio-branquense de maneira exemplar. Estarei sempre disponível para ajudar e contribuir com o partido no que for necessário”, acrescentou