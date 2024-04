“Agradeço pela confiança depositada”, diz Socorro ao anunciar afastamento da Executiva do PP

A deputada federal Socorro Neri (PP) usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para comunicar que pediu afastamento da presidência da agremiação do Executiva Municipal do Progressistas.

Na nota, Socorro afirma que encerra um ciclo no Progressistas, mas seguirá à disposição como filiada. “Tenho certeza de que rapidamente a Executiva será recomposta e seguirá sua trajetória orgânica. Agradeço a todos os membros e colegas pelo apoio e pela confiança depositada em mim durante meu tempo como presidente”, afirmou.

“Estou certa de que o Progressistas continuará a crescer e a servir à sociedade rio-branquense de maneira exemplar. Estarei sempre disponível para ajudar e contribuir com o partido no que for necessário”, acrescentou.