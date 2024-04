Aposentado é encontrado morto em poça d’água em ramal de Rio Branco; veja o vídeo

Na manhã deste domingo (14), um trágico acontecimento abalou a tranquilidade da zona rural de Rio Branco, Acre. José Carvalho de Queiroz, aposentado de 58 anos, foi encontrado morto em uma poça d’água na travessa da Chácara Bom Futuro Família Moreal, localizada no km 4 do ramal Novo Horizonte. A descoberta do corpo foi feita por um morador local, que imediatamente comunicou o irmão da vítima, Mário Jorge.

De acordo com Mário, ao receber a notícia, dirigiu-se desesperadamente ao local, onde confirmou o falecimento de seu irmão, próximo à residência onde José vivia. A Polícia Militar, alertada sobre o incidente, enviou uma equipe do segundo batalhão para investigar a situação. Os militares confirmaram a presença do corpo à margem do ramal, sem sinais evidentes de violência.

A equipe de reportagem do ContilNet conversou com um sobrinho de José, que revelou detalhes pessoais preocupantes. Segundo ele, seu tio vinha enfrentando um período de profunda tristeza após a morte do pai, ocorrida há pouco mais de um mês. Além disso, José lutava contra problemas psiquiátricos e tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas diariamente.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a perícia no local do incidente. A análise preliminar sugeriu que a causa da morte pode ter sido um mal súbito, que levou José a cair na poça d’água, resultando em seu falecimento. Os peritos não identificaram indícios de violência física que pudessem ter contribuído para o trágico desfecho.

O corpo de José Carvalho de Queiroz foi removido para o IML da capital, onde serão realizados os procedimentos cadavéricos.