Atalanta x Verona: palpites, odds, onde assistir ao vivo, escalações e horário

Atalanta e Verona se enfrentam nesta segunda-feira, a partir de 15h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, encerrando a 32ª rodada da Serie A 2023/24. O time de Bérgamo é 6º colocado, com 50 pontos, e o Verona, com 27, ocupa a 18ª posição.

A Atalanta entra com um time misto, visando ao duelo decisivo contra o Liverpool pela Liga Europa. Alguns atletas considerados reservas começam contra o Verona, entre eles o ítalo-brasileiro Rafael Tolói. Protagonista da vitória sobre os ingleses, Scamacca fica como opção no banco, com De Ketelaere no comando de ataque do time bergamasco.

O Verona vive situação oposta em relação aos anfitriões, lutando contra o rebaixamento. Um triunfo, porém, permite à equipe terminar a rodada fora do Z-3 da Serie A, empurrando o Frosinone para este posto. Federico Bonazzoli, que marcou nas duas últimas partidas, está mantido no setor ofensivo, que ainda tem Lazovic e o holandês Noslin.

Escalações prováveis

Atalanta: Carnesecchi; Rafael Tolói, Hien e Djimsiti; Hateboer, Ederson, Koopmeiners e Ruggeri; Miranchuk e Lookman; De Ketelaere.

Verona: Montipo; Centonze, Magnani, Dawidowicz e Cabal; Duda e Folorunsho; Suslov, Bonazzoli e Lazovic; Noslin.

Onde assistir

Clientes Betfair assistem aos jogos da Serie A 2023/24 ao vivo e grátis na Betfair TV.

Outro jogo da Serie A 2023/24 nesta segunda, 15/4:

Fiorentina x Genoa – 13h30

