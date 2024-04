O texto diz que a equipe e a mulher consideram a situação como “algo sem fundamento e desprovido de veracidade”. “Acreditamos na seriedade e na importância de se conduzir qualquer tipo de comunicação de forma transparente e responsável. Portanto, repudiamos veementemente qualquer tentativa de envolver nosso nome em situações que não correspondem à realidade”, pontua.

Também deixaram claro que não existe autorização para que ninguém faça solicitações a políticos em nome de Davi, ou da família. “Pedimos, portanto, que qualquer informação relacionada a esse assunto seja tratada com cautela e verificada com fontes confiáveis.”

No trecho final, eles detalham que, caso Davi chegue à final do programa e algo seja organizado, será “comunicado oficialmente, com local, horário e estrutura que será montanda”.

Final com Davi teria trio elétrico, telão e banda

De acordo com o jornal A Tarde, a final do BBB 24 seria animada em Cajazeiras. O veículo afirmou que o bairro receberia um telão para que as pessoas acompanhassem o último programa do reality show, do qual, segundo pesquisas, Davi deve participar como um dos finalistas. A noite ainda deve contar com um trio elétrico que seria animado pela banda O Maestro.

As informações teriam sido apuradas com o vereador Kiki Bispo (União Brasil) e indicavam ainda que um amigo de Elizângela, chamado Edil, estaria a frente das negociações. Além disso, explicaram que, nos planejamentos da família, a mãe do brother ficaria em Salvador, enquanto a irmã viajaria para o Rio de Janeiro para encontrá-lo.