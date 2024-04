Bocalom diz que aproximação com Socorro Neri é ‘apenas institucional’ e dá detalhes de relação com a deputada

O prefeito Tião Bocalom passou a manhã desta quarta-feira (10) cumprindo agendas ao lado da deputada federal Socorro Neri. Os dois visitaram a pracinha do Residencial Santa Cruz, na Estrada Jarbas Passarinho, bairro Apolônio Sales, na parte alta dos arredores de Rio Branco.

Bocalom acompanhou Socorro nos locais em que uma emenda parlamentar dela, de R$ 3 milhões, destinada para a Prefeitura de Rio Branco, será aplicada na revitalização de espaços públicos. Além da Praça do Santa Cruz, a Praça dos Tocos, tradicional no Centro da capital, também receberá melhorias na infraestrutura. A deputada ainda destinou R$ 1,3 milhões para a Saúde de Rio Branco.

Abraçados e em tom de reconciliação, em um vídeo publicado nas redes sociais, Socorro Neri disse que os interesses e o bem-estar da população estão acima ‘de qualquer coisa’.

A relação entre os dois começou a ficar conturbada logo em 2020, ano em que Socorro Neri disputou a reeleição de prefeita nas eleições em Rio Branco. Os dois foram ao 2º turno no pleito e Tião Bocalom saiu vencedor, com mais de 60% dos votos.

Anos depois, já filiada ao PP, a ex-prefeita Socorro Neri conseguiu se eleger deputada federal mais votada nas eleições de 2022. Ela tornou-se presidente do diretório municipal do PP, exatamente o Partido de Bocalom e pelo qual ele gostaria de ser reeleito. Neri, no entanto, passou a declarar apoio ao secretário Alysson Bestene à sucessão de Bocalom, exatamente pelo PP. Foi aí que a relação entre os dois se estremeceu ainda mais.

Socorro liderou o grupo dentro do Progressistas que em conjunto, optaram por aclamar Alysson Bestene como pré-candidato. O mesmo grupo foi responsável por escrever uma carta que liberava o prefeito a sair do partido e escolher outra sigla para disputar a reeleição deste ano.

Agora no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bocalom busca articular alianças para compor a chapa da sua reeleição. Há alguns dias, surgiram especulações de que o Progressistas – partido de Socorro e ex-casa de Bocalom – , poderia surpreender e decidir se aliar ao atual prefeito. Inclusive, como noticiado pelo ContilNet nesta semana, nomes ligados ao alto escalão do governo, tiveram uma reunião no gabinete do prefeito.

Uma aproximação com Socorro Neri, por exemplo, poderia ajudar nessa construção de uma possível aliança, já que a deputada é a atual presidente da Executiva Municipal do Progressistas.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta quarta-feira (10), o prefeito Tião Bocalom disse que essa aproximação com a deputada não é reflexo de uma aliança política. Segundo eles, os dois mantêm uma relação unicamente ‘institucional’.

“A nossa aproximação é institucional. Ela tem compromisso com o município de Rio Branco, já foi prefeita. É deputada com uma votação muito grande e está colocando emendas para a Prefeitura. Nós estamos fazendo o projeto de acordo com ela que ela queria”, disse.

Mesmo com as rugas causadas por problemas internos no Progressistas, Bocalom destacou que a relação com Socorro Neri sempre foi ‘boa’. Segundo ele, os dois já se conhecem há 30 anos.

“Minha relação com a Socorro sempre foi muito boa. Sempre digo que a minha relação com ela vem lá de Acrelândia, em 1994. Não faz pouco tempo. São 30 anos. Ela era da LBA [Legião Brasileira de Assistência], e eu já estava com uma creche bem montada em Acrelândia, mas eu tinha que ampliar. E naquela época eu falei com ela imediatamente e ela arranjou recurso. Nossa creche aumentou de 150 para 300 crianças. A partir daí eu sempre tive uma relação muito boa e de respeito, apesar dela ser de outro partido. Essa relação continua, estremeceu um pouco porque tivemos uma disputa eleitoral. Mas o respeito sempre permaneceu”, completou.

Por outro lado, Socorro Neri continua defendendo a candidatura de Alysson Bestene, mas declarou que essa é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto pela Executiva do Progressistas.