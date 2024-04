Brasileiros sentem mais tesão beijando amantes, diz pesquisa

“Expectativa é igual paçoca, do nada esfarela tudo”. O ditado pode resumir a descoberta de uma pesquisa feita pela plataforma de encontros casuais Gleeden. Segundo o levantamento realizado com os usuários, entre os brasileiros é mais comum ficar excitado ao beijar um amante do que o parceiro.

Enquanto 67% dos entrevistados admitiram que raramente se sentem excitados com um beijo do(a) parceiro(a), 78% afirmam que sentem muito tesão ao beijar o(a) amante. Além disso, 85% dos usuários dizem que beijam apaixonadamente os (as) seus (suas) amantes e apenas 52% o fazem com seus (suas) parceiros (as). “Esses dados colaboram com o fato de que 42% dos entrevistados afirmam que não há mais paixão em seu relacionamento oficial, e isso faz com que não tenham tanto ânimo para o beijo”, afirma Silvia Rubies, diretora de omunicação e Marketing para a América Latina do Gleeden.