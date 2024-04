Com ampliação de salas cirúrgicas, Fundhacre celebra conquistas e projeta avanços para 2024

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) está sob nova gestão há menos de uma semana e nos últimos dias foi intensa a agenda de compromissos para levantamento da atual situação, bem como promoção de uma escuta ativa para ouvir as demandas dos servidores e otimizar os fluxos do complexo hospitalar, em prol de um melhor atendimento à população acreana.

Nos últimos dias, foram realizadas visitas no Centro Cirúrgico, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), enfermarias e a ala geriátrica, a equipe técnica apurou as reais necessidades da unidade e já traça estratégias para melhorar ainda mais os serviços.

Uma reunião com a Regulação Estadual e equipe Fundhacre também foi realizada para alinhar o trabalho conjunto, além de um encontro com a equipe de Vigilância da Sesacre, Coordenação do setor de transplantes e chefia de serviços. Um novo espaço para instalação do servidor de transplantes deve ser entregue nos próximos dias.

A presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), Ana Beatriz Souza, reforçou que em poucos dias a perspectiva é de avanços significativos, a exemplo da entrega de equipamentos pelo governo do Acre, por meio da Sesacre. Os 33 itens irão contribuir na ampliação de leitos de UTI, além de reforçar o centro cirúrgico, bem como as enfermarias. O investimento é superior a R$ 635 mil.

“Assumimos um grande desafio, mas não temos dúvidas que juntos construiremos uma história de muito sucesso. Celebramos também o fortalecimento da parceria entre Fundhacre e Sesacre, pois quem ganha é a nossa população”, destacou a presidente.