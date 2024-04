Com problema na ETA II, Prefeitura diz que tratamento da água foi reestabelecido; confira

A prefeitura de Rio Branco publicou um comunicado nesta quinta-feira (4), a respeito da captação de água na ETA II, devido a desafios de solo e estruturais. Apesar disso, garantem que toda a equipe operacional tem se empenhado ao máximo para garantir o abastecimento de água na capital.

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) reafirmou compromisso com a população no que diz respeito à distribuição de água, onde, mesmo diante das adversidades, a autarquia tem se dedicado em resolver as situações enfrentadas.

O tratamento de água, segundo a nota, foi restabelecido e encontra-se normalizado, operando em capacidade total, sendo que o abastecimento está ocorrendo dentro da programação. A intenção é que o sistema não seja mais interrompido.

O Saerb desempenha um papel essencial na prestação de serviços públicos relacionados à água e ao saneamento em Rio Branco. Através de suas atividades, a autarquia contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, a preservação dos recursos naturais e a promoção da saúde pública na cidade.