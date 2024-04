Criança fica gravemente ferida durante ataque de pitbull em Sena Madureira

No começo da noite desta segunda-feira (15) deu entrada no Pronto Socorro do hospital João Cancio Fernandes, em Sena Madureira, um menino de aproximadamente 7 anos de idade, vítima de um ataque de cão da raça pitbull.

Segundo informações, a ocorrência se deu no bairro da pista. Em dado momento, o pitbull teria sido solto e estranhou a criança. Não fosse a intervenção de terceiros, algo mais grave teria ocorrido. Os moradores precisaram dá uma paulada na cabeça do cachorro para que a criança fosse solta.

Mesmo assim, o menino ficou com várias mordidas principalmente nas pernas. Nesse momento, ele se encontra recebendo atendimento médico.