Criminosos tentam invadir escola e trocam tiros com vigilante em Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (11), uma tentativa de invasão à Escola Clicia Gadelha, situada no bairro São Francisco, parte alta de Rio Branco (AC), resultou em momentos de tensão e uma intensa troca de tiros entre criminosos e um vigilante. Segundo informações do ContilNet, criminosos disfarçados com uniformes da instituição tentaram invadir o local. Felizmente, não houve feridos no incidente.

Os fatos ocorreram por volta das 20h, quando dois indivíduos se aproximaram do portão central da escola, tentando render o vigilante. “Quando vi os dois se aproximando, já suspeitei que algo estava errado, pois a escola está fechada para aulas no momento”, relatou o vigilante, que preferiu não se identificar.

A tentativa de abordagem evoluiu rapidamente para uma violenta troca de tiros, quando um dos suspeitos, usando um boné branco, sacou uma arma e disparou contra o segurança. Este, por sua vez, conseguiu se abrigar e revidar, obrigando os criminosos a fugirem sem concluir seu intento.

Após a fuga dos atiradores, a Polícia Militar foi acionada e equipes do terceiro batalhão chegaram rapidamente ao local para coletar evidências e iniciar buscas pela área. No entanto, ninguém foi encontrado.