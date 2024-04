Davi pode ter que dividir o prêmio do BBB24 com Mani Reggo; Entenda!

O brother pegou o público do reality da TV Globo de surpresa, já que se referia à moça como esposa enquanto estava confinado.

Mani também trata o baiano como marido, com direito a citação na biografia do Instagram, onde diz ser esposa do rapaz. Além disso, os dois, que estão juntos há 1 ano e 6 meses, já dividem o mesmo teto.

Pois bem! Consultando a advogada de família Barbara Heliodora, com exclusividade, esta jornalista soube que a diferença do tratamento entre eles pode ser por conta do prêmio de quase R$ 3 milhões que o motorista de aplicativo ganhou nesta edição do programa.