Em live, Davi ataca imprensa, mas não nega separação com Mani Rêgo

Na esteira dos holofotes conquistados como campeão do Big Brother Brasil 24, Davi protagonizou uma live eletrizante em seu perfil do Instagram, na última sexta-feira (19/4). Sob gritos e expressões intensas, o agora ícone midiático abriu o coração sobre a invasão excessiva de sua privacidade pela imprensa e não fugiu de abordar os rumores que circulam sobre o fim de seu relacionamento com a empresária Mani.

Em um monólogo inflamado, Davi fez questão de deixar claro seu descontentamento com o interesse exacerbado da mídia em sua vida pessoal. “Estou cansado de ver jornalistas vasculhando cada aspecto da minha vida, cada passo que dou. Eu não sou propriedade de ninguém, tenho direito à minha privacidade”, desabafou o ex-brother.

No entanto, apesar das críticas dirigidas à imprensa, Davi não negou as informações que circulam sobre o término de seu relacionamento com Mani, a empresária que o acompanhou durante boa parte de sua trajetória no reality. O vencedor do BBB 24 deixou escapar poucos detalhes sobre a situação, mas sua postura durante a transmissão ao vivo pareceu confirmar as especulações.

Um ponto que chamou a atenção dos espectadores foi a ausência de Mani durante a live do ex-companheiro. Enquanto Davi compartilhava seus pensamentos e emoções com milhares de seguidores, a empresária não fez aparições no quarto do hotel onde o ex-brother estava hospedado, levantando questionamentos sobre a atual dinâmica do relacionamento entre os dois.