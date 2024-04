Depois do jornalista Luiz Bacci anunciar que Davi Brito havia terminado com Mani Reggo e o assunto viralizar, sendo um dos mais comentados na web, a equipe do campeão do BBB24 decidiu se pronunciar e atualizar sobre o status de relacionamento dele. “Fake news”, escreveram numa publicação no X.

“Davi está com a agenda cheia, e entre esses momentos de trabalho muitas Fake News estão sendo criadas com seu nome, o que o deixa extremamente triste. Cabe a nós, fãs, familiares, amigos e equipe dar todo o apoio necessário”, completaram. Os administradores do perfil esclareceram que o motorista de aplicativo ainda está assimilando voltar para a vida normal, depois de 100 dias confinado no programa: “Ele só precisa de um tempo para reorganizar sua mente, é de fato muita coisa para a cabeça dele”. Os sociais medias de Davi ainda esclareceram sobre o namoro com Mani, que dura um ano e seis meses. “Como equipe, reitero que Davi NÃO está solteiro. Solicito também o amor dos fãs mais do que nunca nesse momento. Nada foi fácil para nós, não é? Mas o amor pelo Davi sempre nos uniu, e que essa união permaneça!”, finalizaram. A irmã do baiano também usou as redes sociais para revelar que Davi está tendo crises de depressão. “Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa. Não é o momento de pressão em cima dele”, desabafou. A influenciadora prosseguiu e lembrou dos ataques que ele vem recebendo: “Ele precisa de um dia de descanso. Ele só tá recebendo ataque o tempo todo. Todos que foram contra ele estão se aproximando”. Raquel revelou que Davi está passando por crises de depressão. “Ele está abatido, não está comendo direito. Por favor, deem um descanso a ele. Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer”, frisou. A familiar terminou a sequência de textos fazendo um apelo. “Só queremos um ótimo pós [BBB] pra ele. Só peço que me ajudem. Já tivemos problemas demais nesses 3 meses [de programa]. Ele permanece com a agenda cheia e namorando”, finalizou.