Ex-BBB Paulinha Leite dá dicas para sorteio de R$ 173 milhões desta quarta; confira

Depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 137 da +Milionária, na semana passada, o prêmio acumulou para R$ 173 milhões. Com novo sorteio marcado para esta quarta-feira, às 20 horas, a ex-BBB Paulinha Leite explica seus palpites e conta ao GLOBO que também investiu na possibilidade de faturar a ‘bolada’.