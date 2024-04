Foragido da justiça acreana é preso ao tentar conseguir emprego em presídio de Rondônia

Um foragido da justiça acreana por integrar organizações criminosas foi preso por policiais penais federais em Porto Velho, Rondônia, neste sábado (20).

A prisão aconteceu após apuração de informações que apontavam a pendência com a justiça de Rio Branco, capital do estado. O indivíduo estava tentando ser contratado como operário em uma obra que estava sendo realizada em um presídio da capital rondoniense.

Assim que as forças policiais perceberam o mandado de prisão, o foragido foi encaminhado para o Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.

Confira a nota da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) na íntegra:

A SENAPPEN através de análise feita pela Coordenação-Geral de Inteligência (DINT-PV) com o apoio do IAPEN-AC, informa que no dia 20/04/23, nas dependências da Penitenciária Federal em Porto Velho, foi cumprido o mandado de prisão pelo crime de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA emitido pela VARA DE DELITOS DE TÓXICOS DE RIO BRANCO-AC em desfavor de um operário que se apresentou pela primeira vez para trabalhar em uma obra da Penitenciária Federal. Policiais Penais Federais deram voz de prisão e o conduziram à central de flagrantes da Polícia Civil de Rondônia.