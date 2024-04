Gêmea siamesa se pronuncia após comentários maldosos sobre casamento

As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel, de 34 anos, usaram as redes sociais para se pronunciar sobre a repercussão do casamento de Abby com o enfermeiro Josh Bowling. Embora a cerimônia tenha ocorrido em 2021, a história viralizou na internet na última semana.

Em vídeo publicado no TikTok (veja aqui), as irmãs Hensel, que dividem a corrente sanguínea e os órgãos abaixo da cintura, resolveram falar sobre o caso. Muitos internautas parabenizaram Abby e Josh pela união, enquanto outras pessoas postaram comentários maldosos.

Inclusive, foi por causa dos haters que elas decidiram romper o silêncio. “Esta é uma mensagem para todos que me odeiam por aí. Se você não gosta do que eu faço, mas assiste tudo que estou fazendo, você ainda é um fã”, disse o texto supostamente assinado por Abby.

Nos comentários, algumas pessoas defenderam as irmãs. “Não sei por que as pessoas estão te odiando”, escreveu um seguidor. Outro opinou: “Nada além de amor”. Um terceiro ainda acrescentou: “Acho que as pessoas precisam cuidar da vida delas. Desejo a você toda a felicidade”.

Abby e Brittany ficaram famosas quando apareceram no programa The Oprah Winfrey Show, em 1996. Elas também foram estrelas do reality show Abby & Brittany, exibido pela TLC, em 2012. Agora, elas trabalham como professoras da quinta série em Minnesota, nos Estados Unidos.