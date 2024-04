Governo beneficia mais de 30 famílias em Cruzeiro do Sul com acesso a água potável

Avançando na promoção do acesso a água potável no Acre, o governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), concluiu as obras de extensão da rede de água, beneficiando mais de 30 famílias de Cruzeiro do Sul.

A iniciativa corresponde à implantação de 950 metros de tubulação, alcançando residências dos bairros Moura Pitanga e Nova Olinda, na periferia da cidade.

“Esses empreendimentos contemplam o compromisso do governador Gladson Cameli, realizando o sonho de muitos moradores. Financiadas com recursos próprios provenientes da arrecadação do Saneacre, essas melhorias promovem saúde e dignidade para a população local”, observa o presidente do Saneacre, José Bestene.

A chegada da água potável a essas comunidades não só eleva a qualidade de vida dos moradores, promovendo a inclusão social e a saúde, mas também evidencia o papel fundamental da contribuição tarifária dos usuários para o avanço do saneamento em todo o estado.