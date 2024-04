Guerra Civil, com Wagner Moura, estreia liderando bilheterias nos EUA

O filme Guerra Civil, estrelado por Kirsten Dunst e Wagner Moura, liderou a arrecadação das bilheterias americanas neste primeiro fim de semana de exibição.

De acordo com informações divulgadas pela Variety, o longa dirigido por Alex Garland faturou US$ 25.7 milhões, um recorde para a produtora A24, que ganhou o Oscar de 2023 com Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. É a primeira vez que o estúdio independente conquista esse feito.

Com Wagner Moura, Kirsten Dunst e Cailee Spaeny no elenco, Guerra Civil é ambientada em um futuro não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos e uma equipe pioneira de jornalistas de guerra viaja pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação.

No entanto, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo.

Guerra Civil custou US$ 50 milhões para ser produzido, mais custos adicionais de marketing e distribuição. É o projeto de maior escala já feito pela A24, depois de arrecadar US$ 225 milhões de investidores e de receber uma avaliação de US$ 2,5 bilhões há dois anos.