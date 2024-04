Homem é preso e multado por dirigir após ingerir bebida alcoólica no interior do Acre

Em face dos vários acidentes ocorridos recentemente, a fiscalização no trânsito de Sena Madureira está sendo reforçada. No último final de semana, blitz foram realizadas em pontos distintos do município com a meta de combater irregularidades.

Na sexta-feira (12) um homem foi preso em flagrante porque estava embriagado pilotando um veículo. Ao ser parado na blitz, os agentes fizeram o teste do etilômetro e constataram a grave infração. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis.

Nesse caso específico, conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é aplicada uma multa de R$ 2.934,70. Além disso, para sair da prisão, o motorista ainda terá que pagar uma fiança cujo valor é estipulado pela justiça. A lei prevê também que, dependendo da decisão judicial, o mesmo perde o direito de dirigir por 12 meses e é obrigado a fazer um curso de reciclagem.

A operação do final de semana contou com integrantes do Batalhão de Policiamento de Trânsito do Acre (Bptrans) e de agentes do Detran. “Aumentamos a fiscalização tanto na parte diurna quanto noturna. Além disso, fizemos operações específicas na parte noturna. A meta é repelir as causas dos acidentes em Sena Madureira: Imprudência, pessoas dirigindo sem possuir a CNH e motoristas alcoolizados. Estamos trabalhando, ainda, a parte educativa com palestras nas escolas”, destacou o capitão Fábio Diniz.

Essa questão do trânsito está em evidência em Sena Madureira devido as ocorrências graves registradas recentemente. Somente na semana passada, três graves acidentes aconteceram, sendo que em um deles teve vítima fatal. Nos outros dois, moradores sofreram fraturas e foram encaminhados para Rio Branco.

Outro fator que merece ser destacado diz respeito a prisão de uma mulher em Sena Madureira. Ela foi conduzida à Unidade de Segurança Pública porque forneceu sua motocicleta a um morador não habilitado que acabou se envolvendo em um acidente nas proximidades do cemitério São João Batista.