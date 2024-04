Idoso acusado de matar homem com transtornos mentais é liberado após audiência de custódia

Um homem de 65 anos de idade, natural de Sena Madureira, acusado na morte de Valdemir Lima da Silva, 27 anos de idade, recebeu liberdade provisória após participar de uma audiência de custódia. Ele havia sido preso em flagrante na manhã de sábado (13) por uma equipe da Polícia Militar. O crime ocorreu na região da feira livre dos colonos.

O acusado relatou à polícia que, naquela manhã, tinha ido à feira comprar banana e ficou conversando com um amigo. Em dado momento, Valdemir Lima se apossou de um cabo de vassoura e começou a lhe agredir. O idoso reagiu e findou esfaqueando-o. A vítima ainda foi socorrida com vida, entretanto, faleceu no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

O juiz concedeu liberdade provisória ao autor, porém, impôs algumas medidas que ele precisa cumprir, dentre elas: Comparecimento mensal em juízo; Compromisso de comparecimento a todos os atos e termos do processo; O custodiado deverá, ainda, não mudar de endereço sem informar o novo; Não sair da comarca em que reside e comparecer aos atos do processo sempre que for intimado.

Valdemir Lima da Silva, a vítima, tinha transtornos mentais. Além disso, segundo informações, usava drogas. Em algumas ocasiões, ele foi visto andando nu pelas ruas de Sena Madureira. Desde 2021, Valdemir era acompanhado pelo CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), porém, apresentava resistência ao tratamento.