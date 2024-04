Já acorda cansado? Veja truques para se sentir mais disposto

Para muitas pessoas, acordar cansado é praticamente uma rotina. Especialmente nos dias úteis, quando a vontade de se levantar para ir trabalhar pode ser muito pequena. E isso não é nada legal, não é mesmo? Afinal, ficar o dia todo desanimado e com dificuldade para ser produtivo, por exemplo, não é o melhor cenário possível.

Para conseguir mudar essa situação e começar a acordar mais bem disposto no dia a dia, é preciso mudar certos hábitos ruins que muitas vezes passam despercebidos e incluir outros bons na rotina.

Questões como alimentação, atividades físicas e a qualidade do sono em si podem fazer uma grande diferença para te ajudar nesse sentido.

A seguir, confira algumas dicas para passar a acordar com mais energia:

Evite usar o botão “soneca”

Você é daquelas pessoas que deixa o alarme do celular tocar várias vezes e vai clicando no botão “soneca” até não dar mais para esperar para levantar? Pois é, isso pode ser bem mais prejudicial do que você imagina.

Apesar de parecer inocente, esse hábito atrapalha você a sair da cama de manhã. Isso porque, para você dormir, o seu organismo libera a serotonina, ligada ao relaxamento, enquanto no momento de acordar, o que é liberado é a dopamina, que te deixa mais ativo. Porém, quando você tira essas “sonecas” antes de levantar, interrompendo o sono, o cérebro fica confuso.

