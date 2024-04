Jornalista resgata macaco recém-nascido caído do quintal de casa; ASSISTA

A jornalista acreana Abigail Sunamita publicou nesta terça-feira (16), em suas redes sociais, vídeos que mostram o resgate de um filhote de macaco no quintal da sua própria casa.

Segundo a jornalista, que mora no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, o animal recém-nascido ainda estava com cordão umbilical e teria caído de uma árvore que fica no quintal da sua casa.

Abigail Sunamita revelou, ainda, que uma família de macacos passou a morar na árvore após uma área de mata que existia antigamente ao lado da sua casa ser derrubada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do animal e devolvê-lo à natureza. Veja o vídeo: