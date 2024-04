Marcelo Serrado relembra namoro com Gabriela Duarte após Por Amor

Marcelo Serrado viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (10/4) ao relembrar um romance antigo. O ator participou do podcast Papagaio Falante e, ao ser questionado sobre relacionamentos com alguma atriz com a qual viveu um par romântico na TV, fez uma revelação.

“Aconteceu, mas ela não era meu par romântico, ela estava na novela. Há muitos anos. Posso falar, porque isso é público, é a Gabriela Duarte, a gente namorou. A gente fez a novela Por Amor e namoramos depois da novela. Ela era par do Fabio Assunção, e eu era par de uma outra menina. Depois, a gente se envolveu e namorou, a gente se apaixonou”, disse o ator.

Atualmente, Marcelo Serrado é casado com Roberta Fernandes. O ator tem três filhos, os gêmeos Felipe e Guilherme, de 11 anos, do atual casamento, e a primogênita Catarina, de 19, da antiga união com Rafaela Mandelli. Já Gabriela Duarte é casada desde 2002 com o fotográfico Jairo Goldflus, com quem tem dois filhos, Manuela e Frederico, de 17 e 12 anos.