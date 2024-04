Milhares de apoiadores se reúnem em Copacabana para ato pró-Bolsonaro

Milhares de apoiadores foram à Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (21/4), para participar de um ato de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente convocou a manifestação com o lema de defesa da democracia.

Antes mesmo de Bolsonaro subir ao trio, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, falou com os que estavam on local à espera do ex-presidente. “Vocês fizeram do PL o maior partido do Brasil. Deus, pátria, família e liberdade”.

Ao participar da manifestação sem encontrar com Bolsonaro, Valdemar respeita decisão de Alexandre de Moraes, que proíbe o contato entre investigados por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula.

Os filhos de Bolsonaro Carlos e Flávio estavam no trio e, após a saída do presidente do PL, Bolsonaro entrou no carro de som. A esposa dele e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, ficou ao lado da vice-governadora do DF, Celina Leão e, em seguida, cantou o Hino Nacional com o marido.

Michelle foi a primeira a falar no trio: “Uma mulher sábia edifica sua casa. Mulheres sábias edificam a nação. Estamos aqui para fazer uma política feminina e não feminista”, disse. Em seguida, chamou oração do Pai Nosso.

Bolsonaro chamou a manifestação ao alegar que o Brasil está próximo de se tornar uma ditadura. A fala de Bolsonaro faz referência aos ataques do bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a suspensão de diferentes contas na rede X por divulgação de fake news.