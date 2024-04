Neymar X Cristiano Ronaldo: o luxo excêntrico que os craques carregam nos braços

Fã de cassinos, Neymar ostenta relógio com roleta embutida . A peça – de ouro rosé de 18 quilates, corpo em ônix e visor de cristal de safira anti-reflexo –, é da grife Jacob & Co. O acessório limitado possui também tira feita de couro de jacaré.

Cristiano Ronaldo também exibe uma fortuna no pulso. O astro português comprou um relógio de diamantes e safiras, com design inspirado no Bugatti Chiron Tourbillon Baguette, só para andar em seu carro superesportivo.