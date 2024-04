No Acre, 16 apostas são contempladas e levam parte do prêmio da Mega-Sena; confira

A Caixa Econômica Federal realizou na noite do último sábado (20) o sorteio das seis dezenas do concurso 2715 da Mega-Sena. No Acre, 16 apostas acertaram a quadra e faturaram, no total, R$ 20.087,88 do valor do prêmio.

Dos bilhetes premiados, 12 saíram da capital acreana, Rio Branco. Outros dois bilhetes saíram de Cruzeiro do Sul. Teve, ainda, uma aposta ganhadora de Feijó e outra em Porto Acre.

As seis dezenas sorteadas na noite da última quinta-feira foram 07,19,25,46,50,53. O concurso teve uma aposta que acertou todas as dezenas e levou a bolada de R$ 102.128.925,42.

O próximo sorteio acontece na terça-feira (23), em São Paulo, e tem como estimativa o prêmio de R$ 3,5 milhões.

Houve também, 145 apostas ganhadoras, que ganharam, cada uma R$ 40.570,78.