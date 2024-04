O Último Elemento: desafio que vai premiar carro 0 km será transmitido ao vivo pelo ContilNet

O ContilNet transmite ao vivo em seu canal do YouTube todo o desafio o “Último Elemento”, que acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 14h, na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco.

Ao todo, 30 competidores participarão de uma dinâmica com pelo menos cinco provas de resistência, que terá como premiação final, um carro zero km, no valor de R$ 82 mil.

A competição

O Último Elemento é organizado pelo Atacadão do Celular, em parceria com a Sem Fronteiras. Na tarde desta quinta-feira (4) os competidores se confinaram em um hotel na capital acreana, onde se preparam para o desafio.

Além de diversas pessoas que foram selecionadas por meio de um sorteio na internet, algumas personalidades acreanas, que passaram por votação, também foram escolhidas, entre eles estão a jornalista Lília Camargo, o influenciador Caio Rosas, a influenciadora Katyana Aguiar, de Tarauacá, e a fotógrafa Ingrid Silva, de Cruzeiro do Sul.

De acordo com Jeferson Rodrigo, idealizador do desafio e proprietário do Atacadão do Celular, a população acreana pode esperar um desafio jamais visto no Acre.

“São cinco dinâmicas, e em cada uma vão sendo eliminados competidores, e somente na última é que será definido o grande campeão. As provas serão resistência pública e mental, justas para homens e mulheres. Foi algo preparado com muito carinho, inédito.