Participante corta dedo no MasterChef e pedaço fica em cima de tábua

Uma participante do MasterChef sofreu um acidente na cozinha do programa enquanto preparava seu prato. O que chamou atenção do público, no entanto, foi que ela cortou um pedaço do dedo e ele ficou em cima da tábua.

O caso ocorreu durante o programa exibido na TV britânica nessa terça-feira (23/4). De acordo com o Splash, do Uol, as imagens que foram ao ar mostraram que Charlotte cortou a ponta do dedo enquanto picava ingredientes.

Pouco depois, ela pediu ajuda da produção e uma câmera mostrou o que seria o pedaço do dedo cortado em cima da tábua, ainda próximo da faca. A mulher pareceu não perceber a gravidade do caso e foi alertada por um jurado. “Lamento dizer isso, mas, na verdade, você cortou a ponta do seu dedo”, avisou John Torode.

Ele pontuou ainda que ela não conseguiria terminar o episódio. “Infelizmente, Charlotte se cortou e teve que sair da cozinha do MasterChef para receber atendimento médico, então não vai terminar o resto do prato.”