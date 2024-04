Pela 1ª vez, Ufac conquista nota 4 de 5 na escala de melhores instituições de ensino do país

Pela primeira vez em sua trajetória, a Universidade Federal do Acre (Ufac) alcançou nesta terça-feira (02) a nota 4 em uma escala que vai até 5, segundo os critérios que avaliam as melhores instituições de ensino do país.

A conquista foi anunciada após a divulgação dos dados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável por avaliar a qualidade do ensino superior no Brasi.

O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), um importante indicador de qualidade, leva em consideração diversos critérios, incluindo a avaliação dos cursos de pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que abrange uma variedade de variáveis, como desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), qualificação dos docentes, percepção dos alunos sobre o curso e evolução do desempenho acadêmico.

O CPC também é uma reunião de diferentes variáveis: o Conceito Enade tem 20% do peso; a porcentagem de professores com mestrado ou doutorado corresponde a 30% da nota; a percepção do estudante sobre o curso que fez resulta em 15% do índice; e, por fim, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), que mede a evolução do aluno comparando a nota dele do Enem com a do Enade, tem 35% de peso no CPC.

Depois de quantificar todos esses indicadores, o Inep atribui uma nota a cada instituição e, a partir de uma média dessas notas, distribui as instituições em cinco faixas de desempenho: das piores (faixa 1) para as melhores (faixa 5). Isso significa que, com base nesse critério, é possível afirmar quais são as melhores e quais são as piores instituições de ensino superior do país e o que leva a esse desempenho.