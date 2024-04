Pitel é eliminada com rejeição e deixa a casa do BBB 24

Giovanna Pitel deixou a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (2/4) após ser eliminada com 82% dos votos. Ela enfrentou o 16º paredão ao lado de Alane e Beatriz, que ficaram com 12,38% e 5,62% dos votos, respectivamente.

Pitel saiu da liderança direto para o paredão. Ela foi parar na berlinda após receber cinco votos de colegas de confinamento no último domingo (31/3).

“Eu sabia que esse momento seria eu. A gente acredita, a esperança é a última que morre. Eu confiava demais no que eu sentia e sabia sobre o jogo, então eu sabia que era eu [a eliminada de hoje]”, disse Pitel durante a conversa com Tadeu após a eliminação.