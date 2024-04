Polícia usará imagens de câmeras para identificar homem que atirou em trabalhador em Rio Branco

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) anunciou neste sábado (20) que usará imagens de câmeras de segurança do Programa Rio Branco Mais Segura para identificar o autor dos disparos que deixaram uma vítima gravemente ferida, na última sexta-feira (19) levando-a a ser internada no Pronto-Socorro da capital.

Junto com um grupo de outros trabalhadores, a vítima descansava debaixo de uma árvore depois de realizar parte do serviço de recapeamento da rua quando todos foram surpreendidos por um homem que estacionou a moto na via contrária e foi em direção a eles.

A vítima, baleada no pescoço, tórax, braço e ombro, estava sob observação até o início da manhã deste sábado.

Entenda o caso

O trabalhador que presta serviço para a Prefeitura de Rio Branco, por meio do programa Asfalta Rio Branco, foi ferido com quatros tiros na tarde desta sexta-feira (19), na Avenida Amadeo Barbosa, região do Segundo Distrito da capital.

Nesse momento, o criminoso sacou uma arma de fogo para os trabalhadores e deu vários disparos. Quatro deles atingiram Adevaldo Morais da Costa, nas regiões do pescoço, braço e tórax.

Após os disparos, o motoqueiro fugiu e os colegas de trabalho de Adevaldo ligaram para o Samu, que foi atender a ocorrência.

Os investigadores da Divisão Especial de Investigação Criminal (DEIC) concluíram que Edevaldo Morais era o alvo pretendido, mas a motivação permanece incerta.