PP anuncia nova Executiva Municipal e mantém nome de Alysson Bestene como pré-candidato a prefeito

O PP (Partido Progressistas) definiu, no início da noite desta segunda-feira (22), a composição de sua nova executiva municipal, o órgão partidário que vai coordenar em nível interno a campanha do candidato apoiado pelo Governo do Estado à Prefeitura de Rio Branco nas próximas eleições. O presidente será o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, com o professor Elusimar Alencar como vice-presidente. A vereadora Elzinha Mendonça, candidata à reeleição, também faz parte da executiva.

A nova executiva substitui a deputada federal Socorro Neri, que renunciou à função de presidente municipal na semana passada por divergir de setores do Partido e de aliados do Governo em relação a uma candidatura própria da sigla nas próximas eleições municipais. Com esta composição na executiva, o PP manda um recado aos aliados e à militância de que estará nas ruas com um nome na disputa pela Prefeitura da Capital

De acordo com Aberson Carvalho,o nome do PP na disputa será o do secretário Alysson Bestene.”Estamos esperando apenas o retorno do governador Gladson Cameli para anunciar isso e começar de fato as outras etapas da campanha”, disse Carvalho. O retorno de Cameli, que cumpre agenda em Brasília, é previsto para esta terça-feira (23).

De acordo com o presidente da nova executiva municipal, o PP vai à disputa pela Prefeitura com mais oito partidos aliados, entre eles o PSDB, PDT, Podemos, Solidariedade, PTB e outros com os quais os dirigentes vêm conversando. Será do meio dos aliados que sairá o pré-candidato a vice de Alysson Bestene, disse o novo presidente da executiva.

Até o momento, os dois nomes mais citados para uma possível composição com o PP são do presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), professor Minoru Kinpara e da ex-deputada federal, Vanda Milani (PSDB). Carvalho disse que seu próprio nome está descartado porque, segundo ele, a quem escolha de uma chapa pura “seria desprestigiar os aliados”. Mas, ele lembrou, a última palavra caberá ao líder maior do PP, o governador Gladson Cameli.