Red Dead Redemption 2 no celular? Confira aqui como foi um teste do jogo

Um entusiasta decidiu desafiar os limites dos smartphones ao rodar Red Dead Redemption 2 em um celular Android, mas os resultados não foram os esperados pelos jogadores.

Serg Pavlov, YouTuber conhecido, testou a capacidade do smartphone para jogos Red Magic 9 Pro da Nubia. Os resultados, no entanto, foram mistos.

Utilizando emuladores como o Termux (um emulador Linux) e o Mobox (para executar aplicativos do Windows x86 no Termux via pacotes Box64 e Wine), o entusiasta conseguiu jogar RDR 2 no Red Magic 9 Pro. Pavlov publicou dois vídeos de gameplay, com duração de 12 e 38 minutos.

Mesmo com configurações gráficas mínimas e resolução de 540p (o Red Magic 9 Pro suporta 2480 × 1116), o jogo sofre com baixo desempenho (menos de 15 fps), texturas ausentes e artefatos gráficos.

Pavlov admite que o desempenho do jogo no Red Magic 9 Pro é “muito ruim”, mas os espectadores nos comentários encaram a situação com otimismo: “Recebemos uma versão de RDR 2 para celulares antes do GTA VI”.

Nos últimos dois meses, o YouTuber testou dezenas de jogos populares no Red Magic 9 Pro, incluindo GTA IV, GTA V, Fallout 4, Kingdom Come: Deliverance e outros.