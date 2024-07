Vídeo: avó e neto passam mal após comer molho contaminado com bicho

Vale lembrar que, nesta mesma semana, outro caso semelhante também foi denunciado com molho de tomate da mesma marca.

Em seu site, a marca Fugini publicou uma nota ao consumidor na qual a empresa sugere que esse tipo de problema possa ter sido causado por “práticas logísticas inadequadas no transporte e armazenamento das embalagens por terceiros” que poderiam danificar as embalagens. “O que propicia o contato do produto com micro-organismos que podem gerar o bolor. Esse fato também pode ocorrer em virtude do armazenamento por um período acima do indicado na geladeira, após a abertura do produto”, diz a nota.

A empresa afirma que as ocorrências apresentam “um índice extremamente baixo e que isso não significa que o produto tenha um problema de qualidade, mas sim, que ele está seguindo um processo de oxidação ou decomposição natural, assim como pode acontecer com as frutas, os ovos ou os pães, por exemplo”.