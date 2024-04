Rio Branco-AC x Galvez: escalações, desfalques e arbitragem

O atacante Rogério, 26 anos, que defendeu o Santa Rosa-PA no início desta temporada, deve estrear contra o Galvez. O lateral-esquerdo Arthur Querobino, recuperado de um problema no púbis, tem treinado normalmente desde a última semana, vai voltar a ser relacionado e também deve aparecer no time titular. O atacante Tonny, que sofreu uma entorse no joelho, segue em fase de transição na recuperação e fica fora da partida. O volante Cleyson, com entorse no joelho, está vetado da partida.