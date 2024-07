Alexandre Correa insinua que Ana Hickmann teria forjado hematomas

Alexandre Correa decidiu se manifestar após Ana Hickmann mostrar os hematomas da agressão, a qual acusa o empresário, pela primeira vez. O ex-marido da modelo compartilhou um vídeo insinuando que os machucados teriam sido forjados.

“Este post é dedicado a você que está enfrentando uma crise no casamento. Lembre-se: nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Assista ao vídeo com atenção. Desejo-lhe boa sorte”, disse ao respostar o registro da advogada Fabiana Tanuri Duso, especialista em inventários e planejamento patrimonial, publicado em junho.

Na legenda, a especialista afirma: “Hematomas? Saiam correndo desse tipo de mulher, porque se ela for capaz disso… nem queiram imaginar o fim da história”.

As imagens mostram uma pessoa colocando algo parecido com um adesivo, de cor vermelha, na perna de uma moça. Ao retirar, a região ficar marcada, como se tivesse com ferimentos. Emojis de vômito, espanto, raiva e indignação aparecem no decorrer do vídeo.

Nos comentários, seguidores de Correa lembraram que Hickmann fez um Boletim de Ocorrência na delegacia, dando a entender que a artista não mentiu sobre ter sido vítima de violência doméstica:

“Ainda bem que tem corpo de delito, né? Que, inclusive, sua ex fez”, lembrou um usuário da web. “Me mostre uma mulher que foi presa por falsa acusação que eu mudo de ideia”, sugeriu outro. “Como assim? A Delegacia da mulher não é bagunça! A mulher é encaminhada ao IML [Instituto Médico Legal] para comprovar as lesões, não é apenas mostrar fotos”, destacou mais um. “Querido, o IML tá aí pra isso. Quer se fazer de vítima? Piada”, debochou mais um.

Assista ao vídeo publicado por Alexandre Correa:

Hickmann mostra os hematomas da agressão pela primeira vez

Na última quarta-feira (17/7), Ana Hickmann mostrou os hematomas, resultado da agressão sofrida no fim do ano passado. A apresentadora palestrou num evento sobre violência doméstica, onde se emocionou ao relembrar que foi vítima do ex-marido Alexandre Correa.

“Isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe as imagens para ninguém, aliás, essa semana completou oito meses e eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencia. Somos as mesmas e passamos pelas mesmas coisas”, declarou entre lágrimas.

Ana prosseguiu: “Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo ocorre do mesmo jeito. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres”.

A modelo frisou que na delegacia, ao registrar a ocorrência, foi amparada pela delegada, que afirmou que ela não tinha culpa do ocorrido e que merecia ser feliz:

“Se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, vou ser melhor mãe, vou conseguir ser um exemplo para ele. E, acreditem, fui julgada por isso: ‘Ela não está sofrendo. Ela não está chorando. Ah, está tudo certo’. Julgamentos a gente vai ter o tempo todo, as pessoas vão apontar dedo, mas no final do dia só a gente sabe o que está acontecendo”, reforçou.

A contratada da Record TV ainda relatou que, ao voltar ao trabalho, dias depois de ter sido agredida, ouviu que não deveria deixar os ferimentos à mostra. “Eu tinha um trabalho naquela semana que não tinha como esconder, então a gente tentou maquiar, mas o machucado era tão grande, que não tinha maquiagem suficiente para esconder. Eu tentei e guardei essas coisas até hoje”, concluiu emocionada.

Assista a declaração de Ana Hickmann na íntegra: