Davi Brito é cancelado e perde seguidores após término com Tamires

Campeão do BBB 24, Davi Brito perdeu mais de 100 mil seguidores nas redes sociais em 24 horas, depois da polêmica com a ex-namorada, a dançarina e influenciadora digital amazonense Tamires Assis.

O caso é que Davi publicou uma foto de um termômetro marcando 38,6°C para mostrar que estava doente, antes de cancelar um encontro com a namorada em Salvador (BA), sua cidade natal. O problema é que os internautas descobriram que a imagem foi retirada do Google.

Com a repercussão, o baiano apagou a imagem e não deu mais explicações aos seguidores. Em apenas 24 horas, da última quarta-feira (17/7) a esta quinta-feira (18/7), Davi saiu de 9,2 milhões para um total de 9,1 milhões de seguidores no Instagram.

Na manhã desta quinta, ele ainda excluiu todas as fotos ao lado da ex namorada. Tamires compartilhou uma mensagem, supostamente sobre o término, nos stories: “Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter anda sempre mal vestido”.

A polêmica

O ex-BBB Davi Brito usou as redes sociais, nessa terça-feira (16/7), para contar aos seguidores que estava doente. Ele afirmou que estava com febre e que o motivo foi uma reação após fechar o braço com tatuagens. No entanto, os internautas desmascararam o baiano ao identificar que ele usou uma foto de um termômetro encontrada no Google.

Nos Stories do Instagram, Davi afirmou que, devido à reação da tatuagem, ele estava com 38.6ºC de febre e não estava se sentindo bem. Ele também explicou que por esse motivo, Tamires, seu novo affair, que iria ao encontro dele em Salvador (BA), não iria mais à capital baiana. Após a repercussão negativa, Davi apagou a foto das redes.

“Eu não estou me sentindo bem, tá certo? Acho que a questão mesmo é fazer uma tatuagem, sabe? A Tamires estava até para vir hoje para cá, para Salvador, mas ela não vem mais, tá bom? Então, só para vocês não ficarem apertando a mente da menina lá, tá? Só estou deixando claro com vocês aqui o real motivo, né? Isso que está acontecendo”, iniciou Davi.

“Estou com muita dor de cabeça, febre alta, não estou bem, mesmo, não. Estou legal, valeu, rapaziada. Tamo junto aí! Só passando parte da informação para vocês, tá? Ficar perguntando essas coisas, estou só dando satisfação”, explicou Davi.

Depois de alegar estar doente para não receber a namorada, Davi Brito foi flagrado passeando por um shopping de Salvador, na Bahia. De acordo com o site Alô, Juca, ele estaria com a irmã, Raquel Brito, na Superintendência Regional da Polícia Federal. Mais cedo, a moça usou as redes sociais para contar que ainda estava no aeroporto, retornando para Manaus, onde mora, após a “desculpa” do ex-BBB.