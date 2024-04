Rio Branco é a capital com maior preço da gasolina no Brasil, aponta ANP; veja valores

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocumbustíveis (ANP) divulgou um levantamento dos preços médios por capitais. A pesquisa é referente aos dias 07 a 13 de abril de 2024.

Segundo os dados da ANP, Rio Branco é a capital com o maior preço de revenda da gasolina aditivada, sendo R$ 6,80 por litro. A gasolina comum também é a mais cara do país na capital acreana, sendo R$ 6,75 o litro.

Em contrapartida, o litro do etanol tem prelo médio de revenda de R$ 4,66, atrás de Roraima, com R$ 4,82, Porto Velho com R$ 4,70.

Cenário estadual

O Acre aparece com o preço médio de revenda da gasolina aditivada pelo valor de R$ 6,85 o litro. A pesquisa foi feita em 18 postos.

Já a gasolina comum está pelo valor de R$ 6,84, com pesquisa em 22 postos de combustíveis. Nos dois casos, os valores também aparecem como os mais altos do país.