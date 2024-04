Saiba qual vegetal tem tantos nutrientes quanto um multivitamínico

Repleto de nutrientes, o aspargo oferece tantos benefícios à saúde quanto os suplementos multivitamínicos. O vegetal contém uma vasta gama de antioxidantes e vitaminas, independentemente de ser o aspargo branco, verde, rosa ou roxo, segundo a Vogue britânica.

Além de ser um ingrediente extremamente versátil para receitas e fácil de integrar na dieta, o aspargo pode ser cozido, assado ou cru. No entanto, é importante não cozinhar muito o vegetal para evitar a perda das vitaminas e minerais provenientes dos alimentos.

Benefícios dos aspargos

Fortalece o sistema imunológico

Fonte de vitamina E, o legume pode fortalecer o sistema imunológico. De acordo com a Vogue britânica, o antioxidante presente no aspargo protege as células dos radicais livres. A glutationa, a vitamina C e o beta-caroteno – que promove a absorção de vitamina A e ajuda a prevenir os sinais de envelhecimento da pele – também são antioxidantes importantes para o organismo.

Além disso, os aspargos, principalmente os roxos, têm antocianinas, que consistem em pigmentos que deixam as frutas vermelhas, azuis e roxas, segundo o site Health. Esse antioxidante também ajuda a combater os radicais livres e têm propriedades anti-inflamatórias.

Ajuda na coagulação do sangue e na saúde óssea

Os aspargos são fontes de vitamina K, que pode aumentar a saúde óssea e a coagulação, que tem a função de ajudar a estancar o sangramento após um corte.

Esta pesquisa também mostra que a vitamina protege contra fraturas ósseas por ajudar o corpo a produzir algumas proteínas indispensáveis para os ossos.

Promove a saúde intestinal

Prebiótico encontrado nos aspargos, a inulina melhora o funcionamento do intestino, de acordo com estudo publicado em 2018. A substância ajuda a manter o equilíbrio de probióticos, que melhora a digestão e diminui os gases.

A inulina, uma fibra solúvel, aumenta o fluxo de água no intestino, o que facilita a evacuação das fezes. Por isso, o legume previne contra a constipação e ajuda na absorção dos nutrientes presentes nos alimentos.

Aumenta a saúde durante a gravidez

Repleto de ácido fólico, o aspargo ajuda a prevenir contra problemas durante a gravidez, como defeitos congênitos graves no cérebro ou na coluna do feto.

De acordo com um artigo publicado em 2019, pessoas que tomaram suplementos de ácido fólico antes de engravidar tinham menos probabilidade de ter um parto prematuro do que aquelas que não o fizeram.

Promove o emagrecimento

Com poucas calorias e baixo teor de gordura, o aspargo é um aliado do emagrecimento. Segundo uma pesquisa de 2020, os aspargos são uma boa escolha para quem busca perder peso.

Por ser rico em fibras, o corpo digere o alimento lentamente, o que aumenta a sensação de saciedade. De acordo com o Health, a combinação de aspargos com ovos promove ainda mais satisfação.

Melhora o humor

O vegetal possui folato, uma vitamina B que ajuda a levantar o ânimo e melhorar a irritabilidade, segundo o Health. Os resultados de um artigo ainda mostraram que baixos níveis de folato e vitamina B12 podem estar relacionados à depressão.

Além da vitamina B, a tiamina presente no aspargo aumenta a energia e os níveis de concentração. A Vogue britânica também afirma que o magnésio e o potássio do legume ajudam a controlar a ansiedade.